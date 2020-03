Comparateur mutuelle

Devis de mutuelle santé : comparez-les pour identifier la meilleure solution de couverture.

Mutuelle pas cher

Diverses raisons justifient l’analyse des devis de mutuelle santé, à commencer par l’évaluation du niveau de la couverture. Ce document décrit en effet les différentes garanties offertes dans le cadre du contrat, de manière précise et claire. C’est un excellent moyen pour définir avec certitude à quoi s’en tenir au niveau du remboursement, des modalités de réalisation de la mutuelle, etc. Mais il n’est pas suffisant pour garantir qu’on choisit bien la bonne assurance santé. En l’occurrence, il faut avoir, lire et comprendre plusieurs devis au même moment, sachant que les offres d’aujourd’hui peuvent évoluer du jour au lendemain, que ce soit en termes de tarifs ou de garanties.

Pour cerner le marché des contrats de mutuelle santé, du moins la partie qui vous intéresse, il faut passer par la comparaison des devis de mutuelles santé. Avec un comparateur de mutuelles, cela se passe en quelques minutes seulement. Il consiste en un procédé de recherche et de comparaison simple et accessible à tous. Gratuit et sans engagement, l’usage du comparateur donne même lieu à de sérieuses économies.

Pourquoi passer par la comparaison des devis pour choisir sa mutuelle santé ?

Les offres de mutuelles en ligne jonchent les recoins d’internet, sachant que les organismes distributeurs sont nombreux, et que leurs produits d’assurance sont tout aussi diversifiés. Pour autant, il n’est pas toujours évident de tomber sur le ou les contrats adéquats, sans en déterminer les conditions et les avantages procurés. Mais par ailleurs, étant donné que l’assurance complémentaire santé est une sorte d’investissement pour sa santé, un complément à l’aide sociale de la Sécu, il serait plus judicieux d’en évaluer le coût avant de se jeter à l’eau, de façon à s’assurer que son budget pourra supporter le paiement régulier des primes de couverture santé. C’est toute l’utilité du devis.

Et c’est en simulant le contrat via le comparateur de mutuelle santé qu’il sera possible de déterminer cet aspect financier de la complémentaire. Mais le comparateur mutuelle permet également de confronter les devis de mutuelle, ce, pour faire ressortir rapidement la complémentaire santé offrant le plus de sécurité et qui présente le prix le plus raisonnable.

Quels les données à vérifier dans un devis de mutuelle ?

Le contrat mutuelle santé est un document individuel qui détermine à quel système de remboursement de mutuelle santé on peut s’attendre. Le devis comparatif de mutuelle devra donc mentionner un bon nombre d’items, à commencer par les rubriques de soins et santé couvertes entre autres : hospitalisation (forfait hospitalier, séjour, etc), soins médicaux de ville (consultations, pharmacie, etc), soins dentaires (prothèses, orthodontie adulte…), optiques…

Il faut ensuite connaître les limites ou les plafonds de remboursements (en pourcentage ou en euros). Un bon devis ou comparatif mutuelle santé mettra aussi en évidence la mutuelle senior, TNS, d’entreprise, etc, qui considère des situations non couvertes par la sécurité sociale, à ne citer que les dépassements honoraires. Il faut noter en effet qu’une mutuelle de qualité ne se suffit pas à couvrir le ticket modérateur et à présenter un tarif généreux. Il est aussi important, par exemple, que l’assuré puisse bénéficier le plus rapidement possible de sa protection santé !